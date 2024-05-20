محليات

حرس الحدود بعسير يقبض على 12 مخالفاً لتهريبهم 264 كجم قات

دورياته في جازان تحبط تهريب 200 كجم من نبات القات المخدر
حرس الحدود بعسير يقبض على 12 مخالفاً لتهريبهم 264 كجم قات

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، على (12) مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية؛ لتهريبهم (264) كيلوجراماً من نبات القات المخدر.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

من ناحية أخرى، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، تهريب (200) كيلوجرام من نبات القات المخدر.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

عسير
الدوريات البرية لحرس الحدود

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