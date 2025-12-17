قرار حكومي يستند إلى نجاحات الإعفاء السابق ويعزّز حضور الصناعة السعودية عالميًّا

ويستند القرار إلى النجاحات التي حققها القطاع الصناعي خلال فترتي الإعفاء السابقتين، حيث شهد القطاع منذ عام 2019 وحتى نهاية عام 2024 قفزات نوعية عكست أثر السياسات التحفيزية، إذ ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 مصنعًا إلى أكثر من 12,000 منشأة صناعية، كما زادت القيمة الإجمالية للاستثمارات الصناعية بنسبة 35%، من 908 مليارات ريال إلى 1.22 تريليون ريال.