"العسومي": القمة العربية بجدة تمثّل منعطفًا مهمًّا في العمل العربي المشترك

ثمّن رئيسُ البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، مخرجاتِ القمة العربية التي عقدت بمدينة جدة، منوهًا إلى جهود المملكة العربية السعودية في توفير كافة عوامل نجاح القمة لتعزيز التعاون العربي.
وقال العسومي، في كلمته خلال الجلسة العامة الخامسة للبرلمان العربي لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث المنعقدة حاليًّا بمقرّ الجامعة العربية بالقاهرة: "القمة العربية بجدة تمثّل منعطفًا مهمًّا في العمل العربي المشترك".
وأعرب عن ثقته في أن استضافة البحرين للقمة العربية المقبلة، ستجعلها حدثًا استثنائيًّا في مسيرة العمل العربي المشترك.
وأكد رئيسُ البرلمان العربي ضرورةَ أن يتحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحقّ الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية لهم، والعمل على إعادة حقوقهم وصولًا لإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلّة عام 1967 وعاصمتها القدس.
وأشاد بجهود الدول العربية الإنسانية والسياسية في السودان، مطالبًا بأن يكون للدول العربية دور أكبر بكثير في حلّ الأزمة السودانية.
وثمّن المساعي المبذولة لاستمرار الهدنة في اليمن، بما يمهد المجال لوقف دائم لإطلاق النار، وصولًا لتحقيق حل نهائي، مشيدًا بإعلان الأمم المتحدة عن بدء تفريغ خزان صافر النفطي.
وشدّد "العسومي" على دعم البرلمان العربي لحقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل، مطالبًا الجانبَ الإثيوبي بالوقف الفوري لأي خطوات تضرّ الحقوق المائية لمصر والسودان في مياه النيل.
ورحّب رئيس البرلمان العربي بعودة تمثيل سوريا في جامعة الدول العربية، مهنّئًا أعضاءَ مجلس الشعب السوري الأربعة الذين أدّوا اليمين الدستورية كأعضاء في البرلمان العربي، بعد عودة التمثيل السوري في البرلمان.