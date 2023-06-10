"العسومي": القمة العربية بجدة تمثّل منعطفًا مهمًّا في العمل العربي المشترك

ورحّب رئيس البرلمان العربي بعودة تمثيل سوريا في جامعة الدول العربية، مهنّئًا أعضاءَ مجلس الشعب السوري الأربعة الذين أدّوا اليمين الدستورية كأعضاء في البرلمان العربي، بعد عودة التمثيل السوري في البرلمان.