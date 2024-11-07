"الإحصاء" ارتفاع عدد ركاب السكك الحديدية في المملكة بنسبة 33% لعام 2023م

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نتائج نشرة إحصاءات النقل على السكك الحديدية في المملكة العربية السعودية لعام 2023م، ووفقًا لنتائج النشرة فقد أظهرت ارتفاع عدد ركاب السكك الحديدية بنسبة 33% مقارنة بعام 2022؛ حيث بلغت نسبة الركاب داخل المدن 72.5%، قطعوا من خلالها مسافة أكثر من مليون كيلومتر؛ بينما بلغت نسبة الركاب بين المدن 27.5% من إجمالي عدد الركاب في عام 2023م عبر 31.7 ألف رحلة، قطعوا من خلالها مسافة 10.4 مليون كيلومتر.