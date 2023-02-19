الأول من نوعه بالمنطقة.. "أمير الشرقية" يدشّن مشروع "إطعام إكسبريس" السحابي

رعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم الأحد، حفل جمعية "إطعام" السنوي 2023، الذي تم خلاله إطلاق مشاريع نوعية ومبادرات اجتماعية تُعد الأولى من نوعها، بجانب تكريم شركاء النجاح، وإطلاق أول سوبر ماركت غير ربحي يساهم في حفظ الموارد الغذائية من الهدر، وتقديم حلول التأمين الغذائي المستدام للأسر المستفيدة والأفراد.
ودشّن أمير المنطقة الشرقية خلال الحفل مشروع "إطعام إكسبريس" الذي تطلقه جمعية "إطعام" بالمنطقة، والذي يعتبر أول سوبرماركت سحابي (غير ربحي) عبر سلسلة فروع لتطوير خدمات الدعم الغذائي، وتوفير منافذ التوزيع السحابية لفروع "إطعام إكسبريس" بجمعية بنك الطعام السعودي "إطعام"، تماشياً مع المسارات التنفيذية لبرامج التحول اللوجستي للجمعية سعياً لتطوير عملها وتحسين كفاءتها التشغيلية.
وتضمنت فقرات حفل التدشين الذي رعاه أمير المنطقة: إطلاق مؤسسة إطعام للخدمات الغذائية (الذراع اللوجستي التجاري لجمعية إطعام) المنبثقة من استراتيجية الخصخصة والاستثمار الاجتماعي، التي تعد باكورة التحول اللوجستي ودخول القطاع غير الربحي في مجال الخصخصة التي تضمن الاستدامة.
وشهد الحفل إطلاق الخارطة الحرارية للمستفيدين ومتلقي الخدمات المنبثقة من مركز المعلومات لجمعية إطعام، كذلك تم إبرام مذاكرات تفاهم مع ٦ شراكات مستدامة.
وثمّن أمير المنطقة الجهود التي تبذلها "إطعام" لحفظ النعمة وتطوير مفهوم الاستفادة من فائض الطعام، لافتاً إلى أن الجمعية من المبادرات التي نعتز بأنها انطلقت من المنطقة ونقلت تجربتها إلى كافة مناطق المملكة وأحدثت أثراً محموداً، ورفعت الوعي تجاه حفظ النعمة، ولا تزال تقدم مبادرات مميزة تساهم في تطور أعمالها".
من جهته ثمّن الرئيس المؤسس، رئيس مجلس إدارة جمعية بنك الطعام السعودي "إطعام" عبداللطيف الراجحي، خلال كلمته في الحفل، لأمير المنطقة الشرقية، الرعاية الكريمة التي تحظى بها الجمعية، والتي كان لها الأثر بعد توفيق الله عز وجل فيما وصلت إليه " إطعام " من تقدم وتميز ونمو؛ مشيراً إلى أن جمعية "إطعام" عملت على صناعة نموذج فعال لمنهجيتها التسويقية، نموذج يقوم على بناء التحالفات المتينة والمستدامة مع شركائها الكرام في القطاعين العام والخاص.
وأضاف الراجحي: "جمعية إطعام مع إطلالة العام 2023 تكون قد بلغت عامها الثالث عشر بعد مسيرة حافلة بالنجاح، ومن هذا المنطلق نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة في هذا الوطن العظيم، على الدعم والرعاية التي يحظى بها القطاع غير الربحي، والشكر، كذلك لأمير المنطقة على ما منحه للجمعية من دعم ورعاية مكّنتها من تحقيق الريادة وبلوغ المراتب المتقدمة".
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لجمعية إطعام فيصل الشوشان خلال كلمته بالحفل، أن مشروع إطعام إكسبريس "السوبر ماركت غير الربحي" يعد الأول من نوعه على مستوى الوطن والمنطقة، وسوف يكون بمشيئة الله تعالى باكورة المشاريع المبتكرة نحو التحول اللوجستي في أعمال الأمن الغذائي، وحفظ الموارد الغذائية من الهدر، وتقديم حلول التأمين الغذائي المستدام للأسر المستفيدة والأفراد من ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة، وبطرق مطورة ووسائل تقنية متقدمة، لتقديم أفضل العروض والأسعار المناسبة للمتسوقين وعموم المجتمع في مرحلته الثانية.