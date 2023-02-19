الأول من نوعه بالمنطقة.. "أمير الشرقية" يدشّن مشروع "إطعام إكسبريس" السحابي

من جهته ثمّن الرئيس المؤسس، رئيس مجلس إدارة جمعية بنك الطعام السعودي "إطعام" عبداللطيف الراجحي، خلال كلمته في الحفل، لأمير المنطقة الشرقية، الرعاية الكريمة التي تحظى بها الجمعية، والتي كان لها الأثر بعد توفيق الله عز وجل فيما وصلت إليه " إطعام " من تقدم وتميز ونمو؛ مشيراً إلى أن جمعية "إطعام" عملت على صناعة نموذج فعال لمنهجيتها التسويقية، نموذج يقوم على بناء التحالفات المتينة والمستدامة مع شركائها الكرام في القطاعين العام والخاص.