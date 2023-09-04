"خريف ظفار".. الإعلامية نهى الحربي تمثل التلفزيون السعودي على قناة عمان

ضمن الخطة الإعلامية لموسم خريف ظفار السياحي ٢٠٢٣م، الذي استضاف عددًا من مذيعي ومذيعات تلفزيونات دول مجلس التعاون للمشاركة في تقديم البرنامج بمعية مذيعي ومذيعات سلطنة عمان؛ شاركت الإعلامية السعودية نهى الحربي مذيعة التلفزيون السعودي مع الزميل الإعلامي محمد بيت سعيد في برنامج (الناس والخريف)، الذي يُعرض على قناة عمان.
ولفت أنظارَ المشاهدين البساطةُ والعفوية والتناغم بينهما، والذي عكس واقع بهجتهم في جمال طبيعة ظفار وأجوائها من خلال الإمكانيات الضخمة والجهود الكبيرة بقيادة مخرج البرنامج سعيد بن تمان.
وحرصًا على تحقيق الهدف ونقلًا لموروث وتراث الأصالة في ظفار، لفتت المذيعة نهى الحربي الأنظار من خلال الزي التراثي الأصيل للمرأة العمانية على مدى تغطية البرنامج والذي كان من إبداع هدى عبدالمعين (طلة العز).
ويعتبر البرنامج من أهم البرامج التلفزيونية على قناة عمان وأعرقها؛ لأنه يُبَث منذ أكثر من ٣٠ سنة، وما زال مستمرًّا ومحافظًا على تألقه ونجاحه، ويسلط البرنامج الضوء على كل فعاليات موسم خريف ظفار السياحي، كما يسلط الضوء على الأماكن السياحية والشلالات والجبال الخضراء والعيون والجهات الجغرافية المميزة للمكان، بدعم وتحفيز كبير من المسؤولين للقائمين على برنامج الناس والخريف.