"خريف ظفار".. الإعلامية نهى الحربي تمثل التلفزيون السعودي على قناة عمان

ويعتبر البرنامج من أهم البرامج التلفزيونية على قناة عمان وأعرقها؛ لأنه يُبَث منذ أكثر من ٣٠ سنة، وما زال مستمرًّا ومحافظًا على تألقه ونجاحه، ويسلط البرنامج الضوء على كل فعاليات موسم خريف ظفار السياحي، كما يسلط الضوء على الأماكن السياحية والشلالات والجبال الخضراء والعيون والجهات الجغرافية المميزة للمكان، بدعم وتحفيز كبير من المسؤولين للقائمين على برنامج الناس والخريف.