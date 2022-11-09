جامعة الملك فيصل و"الألكسو" تطلقان برنامجًا لتطوير أعضاء هيئة تدريس 22 جامعة عربية

ويشكّل برنامج التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس أحد المشاريع التي تقودها المملكة العربية السعودية مع منظمة "الألكسو"، ويعد الأول من نوعه عربيًا في توفير برنامج تعليم (عن بُعد)، عبر توظيف أحدث التقنيات؛ لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس ضمن نطاق دول "الألكسو"، في وقت تحظى قطاعات التعليم والثقافة والمعرفة في المملكة باهتمام ودعم لا محدود من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، كما يصاحب ذلك اهتمام وإيمان بأهمية العمل الإقليمي المشترك مع المنظمات العربية، وهو ما جعل من المملكة حاضنة لمنتجات وبرامج دولية مثل هذا البرنامج.