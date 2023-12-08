وفد "وزارية القمة العربية الإسلامية" يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة

من جهته، شدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري على أهمية وقف التصعيد العسكري، والتركيز على وقف إطلاق النار في الوقت الحالي، مطالبًا بالتحرك بشكل عاجل، ووضع وقف إطلاق النار أولوية قصوى في هذه المرحلة الصعبة والحرجة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدًا أن قطر ستواصل التنسيق مع الشركاء كافة للمزيد من عمليات تبادل الأسرى.