وفد "وزارية القمة العربية الإسلامية" يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة

عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، أمس الجمعة 8 ديسمبر 2023م في العاصمة الأمريكية واشنطن، جلسة نقاش في مركز Wilson Center الدولي حول التطورات في قطاع غزة.
جاء ذلك بمشاركة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ومعالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري.
وجدد أعضاء اللجنة الوزارية مطالبتهم المجتمع الدولي، خاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بالقيام بدورهم الفعلي حيال وقف إطلاق النار في قطاع عزة، وإنقاذ المدنيين من تفاقم الكارثة الإنسانية، التي ستنعكس على الأمن والسلم الدوليَّين.
وقال الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله: إن العمليات العسكرية والتصعيد في غزة غير مبررَين، ويتعديان القوانين الدولية كافة والقانون الدولي الإنساني.. مطالبًا بالوقف الفوري لإطلاق النار.
وأشار إلى أن المساعدات التي تم إدخالها لقطاع غزة لا تكفي نظرًا لحجم الأزمة في القطاع، وعلى المجتمع الدولي توفير الطرق الآمنة بشكل فوري لدخول المزيد من المساعدات الطبية والغذائية وغيرها.
من جهته، شدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري على أهمية وقف التصعيد العسكري، والتركيز على وقف إطلاق النار في الوقت الحالي، مطالبًا بالتحرك بشكل عاجل، ووضع وقف إطلاق النار أولوية قصوى في هذه المرحلة الصعبة والحرجة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدًا أن قطر ستواصل التنسيق مع الشركاء كافة للمزيد من عمليات تبادل الأسرى.
وبدوره، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني إن الحرب في غزة لن تجلب الأمن لإسرائيل، بل السلام العادل والشامل وحل القضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية فقط يمكن أن يحققا ذلك.
وأشار إلى أنه على الولايات المتحدة أن تقود خطوة كبيرة من شأنها حل هذا الصراع، على أن تكون خطة ذات نهاية واضحة مع آليات وجداول زمنية محددة؛ للوصول إلى حل الدولتين، وأن على الجميع العمل للتأكد من نجاح هذا الجهد؛ فهذه هي الطريقة الوحيدة التي ستحقق الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين، وتوفر بيئة السلام التي تحتاج إليها المنطقة.
فيما أكد وزير خارجية مصر أن معبر رفح لم يغلق أبدًا، ولم يكن يومًا نقطة لحصار الفلسطينيين، مشددًا على أهمية التحرك العاجل والفوري لتقديم المساعدات الإغاثية؛ لإنقاذ الوضع الإنساني من الانهيار.