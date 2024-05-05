"الأمن العام": خدمة ضيوف الرحمن شرفٌ نحرص عليه بـ 6 محاور عالية الجودة

أكّد الأمن العام، أن خدمة ضيوف الرحمن شرفٌ يعزّزه الحرص منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 على الإسهام في تيسير استضافة مزيدٍ من المعتمرين، وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين عبر 6 محاور.