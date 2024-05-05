"الأمن العام": خدمة ضيوف الرحمن شرفٌ نحرص عليه بـ 6 محاور عالية الجودة

أكّد الأمن العام، أن خدمة ضيوف الرحمن شرفٌ يعزّزه الحرص منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 على الإسهام في تيسير استضافة مزيدٍ من المعتمرين، وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين عبر 6 محاور.
وأوضح أن الخدمات الأمنية لضيوف الرحمن جاءت من خلال "إدارة الحشود والتفويج بكفاءة عالية"، و"تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في إدارة الحشود"، و"تجهيز غرف العمليات الأمنية بأحدث التقنيات".
وأشار الأمن العام إلى "تخصيص كوادر بشرية تجيد التحدث بعدة لغات"، و"تعزيز عمل المرأة في خدمة ضيوف الرحمن"، و"زيادة عدد المسارات في مراكز الضبط الأمني عند مداخل العاصمة المقدّسة".