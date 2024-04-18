بقيمة 1.5 تريليون ريال.. صورة لـ"استثمارات الصناعة والتعدين بالمملكة" في 365 يوماً

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، في تقرير لها، أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية، التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الماضي حتى نهاية يناير الماضي بلغ 152 ترخيصًا، فيما وصل عدد المصانع القائمة، والتي تحت الإنشاء إلى 11 ألفا و672 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1.54 تريليون ريال (حوالي 410 مليارات دولار).
وسبق أن أعلنت المملكة اكتشافات جديدة آخرها اكتشاف كميات ضخمة من موارد الذهب على طول 100 كم من منجم منصورة ومسرة بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ألف أونصة سنوياً ما يعدّ دليلاً مهماً على الإمكانات غير المستغلة للثروات المعدنية بالسعودية.
ونشرت "سكاي نيوز عربية" اليوم الخميس تفاصيل من التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية والذي كشف عن ارتفاع عدد المصانع القائمة بنسبة 10 بالمائة عام 2023، من 10518 مصنعاً في 2022 إلى 11549 حتى العام الماضي، فيما بلغ عدد التراخيص الصناعية الجديدة الصادرة العام الماضي 1379 ترخيصاً، بحجم استثمارات يصل إلى أكثر من 81 مليار ريال، فيما بدأ الإنتاج في 1058 مصنعاً خلال العام نفسه باستثمارات تبلغ 45 مليار ريال.
وقال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر: إن صندوق التنمية الصناعية السعودي يموّل مشاريع الاستكشاف والتعدين المتقدمة لجميع المعادن بنسبة تصل إلى 75 بالمائة من تكاليف المشاريع المؤهلة، ويقدم منتجات تمويل للتصنيع المتوسط والسفلي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والرقمنة، والطاقة المتجددة، وزيادة المحتوى المحلي.
ورفعت السعودية تقديراتها للثروة المعدنية إلى 9.4 تريليونات ريال (حوالي 2.5 تريليون دولار)، كما كشفت عن تقديمها لحوافز استكشافية تبلغ قيمتها نحو 682.5 مليون ريال (182 مليون دولار) بنهاية عام 2023.