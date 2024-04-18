بقيمة 1.5 تريليون ريال.. صورة لـ"استثمارات الصناعة والتعدين بالمملكة" في 365 يوماً

ونشرت "سكاي نيوز عربية" اليوم الخميس تفاصيل من التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية والذي كشف عن ارتفاع عدد المصانع القائمة بنسبة 10 بالمائة عام 2023، من 10518 مصنعاً في 2022 إلى 11549 حتى العام الماضي، فيما بلغ عدد التراخيص الصناعية الجديدة الصادرة العام الماضي 1379 ترخيصاً، بحجم استثمارات يصل إلى أكثر من 81 مليار ريال، فيما بدأ الإنتاج في 1058 مصنعاً خلال العام نفسه باستثمارات تبلغ 45 مليار ريال.