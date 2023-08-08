"المعجب" يفتتح المعرضَ المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني.. سعيًا لفضاء سيبراني موثوق

ويتكوّن المعرض من أربعة أجنحة تفاعلية متنوعة لإثراء تجربة الزوار، تحتوي على استعراض مفاهيم الأمن السيبراني وأهميته على المستوى الوطني، وتسليط الضوء على أبرز السلوكيات التي تسهم في الحماية من المخاطر السيبرانية، وتقديم محاكاة حية لأبرز الهجمات السيبرانية على الأفراد والمنظمات، وقياس مستوى الوعي بالأمن السيبراني، وتوضيح الممارسات الآمنة في الأمن السيبراني من خلال مجموعة من الأساليب التفاعلية، إضافةً إلى تقديم الاستشارات والتوصيات العامة المتوافقة مع أفضل الممارسات في بيئة العمل للحدّ من المخاطر التي يشهدها الفضاء السيبراني.