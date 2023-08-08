"المعجب" يفتتح المعرضَ المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني.. سعيًا لفضاء سيبراني موثوق

افتتح النائبُ العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم؛ المعرضَ المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني الذي تنظّمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في مقرّ النيابة العامة بمدينة الرياض، بحضور نائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني للاستراتيجية والتعاون الدولي عبدالرحمن بن محمد آل حسن، ونائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني للقانونية رائد بن عبدالله المنيع، وعدد من أصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء ومنسوبي النيابة العامة.
وأكّد النائبُ العام أهميةَ تعزيز الوعي في الأمن السيبراني لمنسوبي الجهات الوطنية؛ لتعزيز مستوى الأمن السيبراني، ومواجهة التحديات من أجل الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق.
ونوّه إلى ضرورة التعاون المشترك بين كافة القطاعات القضائية والأمنية حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية الحساسة في المملكة.
ويهدف المعرض، الذي يستمرّ على مدى يومين، إلى تعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، وبناء ثقافة سيبرانية لمنسوبي النيابة العامة، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني حماية للمصالح الحيوية للمملكة والبنى التحتية الحسّاسة، والإسهام في الحدّ من المخاطر السيبرانية المتجددة.
ويتكوّن المعرض من أربعة أجنحة تفاعلية متنوعة لإثراء تجربة الزوار، تحتوي على استعراض مفاهيم الأمن السيبراني وأهميته على المستوى الوطني، وتسليط الضوء على أبرز السلوكيات التي تسهم في الحماية من المخاطر السيبرانية، وتقديم محاكاة حية لأبرز الهجمات السيبرانية على الأفراد والمنظمات، وقياس مستوى الوعي بالأمن السيبراني، وتوضيح الممارسات الآمنة في الأمن السيبراني من خلال مجموعة من الأساليب التفاعلية، إضافةً إلى تقديم الاستشارات والتوصيات العامة المتوافقة مع أفضل الممارسات في بيئة العمل للحدّ من المخاطر التي يشهدها الفضاء السيبراني.