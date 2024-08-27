"التجارة" تُشهِّر بمنشأة ارتكبت الغش التجاري ببيعها إطارات سيارات منتهية الصلاحية

شهَّرت وزارة التجارة بصاحبة منشأة تجارية والمسؤول عن المحل من جنسية سعودية والعامل من جنسية سودانية وذلك بعد صدور حُكم قضائي يدينهم بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر بيع إطارات سيارات منتهية الصلاحية، حيث ينص النظام أن حيازة أو عرض أو بيع أي سلعة أو منتج منتهي الصلاحية ضمن ممارسات الغش التجاري.