لمساعدة رجال المرور.. جامعة جدة توظّف الذكاء الاصطناعي لرصد الوقوف الخاطئ للمركبات

وتتمثل تفاصيل المشروع في كشف المركبات المخالفة للوقوف السليم في المواقف المختلفة بمختلف أنحاء المدينة؛ بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ التي يتم من خلالها التعرُّف على المركبة المخالفة، وتحديد موقعها بـ (GPS)؛ ثم يقوم النظام تلقائياً بإرسال تنبيه إلى هواتف رجال المرور لإبلاغهم بموقع المخالفة وعرض صورة لها.