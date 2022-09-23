خيام مِنى الذكية.. إنجاز كبير في العهد السعودي لرفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

وتمتد الخيام في منى على مساحة تتجاوز 2،5 مليون م2، كأكبر مدينة خيام في العالم مزودة بكافة وسائل الأمن والسلامة، وبمكيفات هوائية، ودورات مياه، وأماكن للوضوء وسط المخيمات، وتجهيزات توزيع الطاقة الكهربائية والمطبخ، ومكب للنفايات، وفيها شبكة لإطفاء الحريق، إضافة إلى طفايات للحريق موزعة بالممرات.