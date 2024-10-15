علاقة السعودية بمصر.. امتداد تاريخي وموقف داعم لقضايا الأمة

وامتدادًا لهذه المواقف الثابتة أعلنت الدولتان وقوفَهما ودعمَهما الشعبَ اللبناني الشقيق في الأزمة التي يعيشها جرّاء الحرب، كما جددت السعودية ومصر دعواتهما لتمكين الدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها من القيام بواجباتها وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، مع التأكيدات على أهمية تحرك المجتمع الدولي، وخاصةً مجلس الأمن؛ للقيام بدوره لوقف الدمار في لبنان وقطاع غزة.