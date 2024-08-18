"تعليم المدينة المنورة" يستقبل أكثر من 448 ألف طالب وطالبة مع بدء العام الدراسي

استقبلت 2696 مدرسة في منطقة المدينة المنورة اليوم، 448407 طلاب وطالبات لبدء العام الدراسي الجديد 1446هـ؛ حيث نفذت مدارس التعليم الأولية برامجها لاستقبال الطلبة في مختلف المراحل التعليمية الذين يقوم على تعليمهم 39413 معلمًا ومعلمة، إضافة إلى تنفيذ برامج استقبال المستجدين في الصفوف الأولية التي تتواصل خلال الأسبوع التمهيدي الأول، وتشمل توزيع الطلبة على الفصول الدراسية، وتعريفهم بقواعد السلامة ومرافق المدرسة، إلى جانب تنفيذ برامج الأمن والسلامة، وتسليم المقررات الدراسية، وتهيئة الطلبة لانطلاقة العام الدراسي ضمن برنامج تنفذه الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، ويشمل ذلك مدارس التعليم العام، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، ورياض الأطفال، ومدارس الطفولة المبكرة.