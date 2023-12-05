"السعودية للكهرباء" تُسرّع الاستدامة البيئية في المملكة باستخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي

وأعربت الشركة السعودية للكهرباء عن امتنانها لهذا التعاون، وذكرت في بيان صحفي: "يعد هذا اليوم، يومًا فارقًا في رحلتنا نحو مستقبل مستدام، حيث تتعاون الشركة السعودية للكهرباء بكل فخر مع مركز تقنيات الحياد الصفري (NZTC) وشركة Accenture ، لإنشاء مركز التميز للاستدامة، ويعد هذا التعاون دليلاً على التزامنا الدائم بتحقيق مستهدفات إزالة الكربون في جميع أنحاء الشرق الأوسط ".