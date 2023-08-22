"عقبة شعار" تخالف التصريحات.. و"الطرق": نفذنا الأعمال في وقتها والافتتاح بعد استكمال الإجراءات

كشفت الهيئة العامة للطرق مساء اليوم ردًا على عدم فتح عقبة شعار بعسير أمام المسافرين في الوقت المحدد بالسادس من الشهر الجاري والذي صادف اليوم، مبيّنة أنه تم تنفيذ أعمال السلامة والصيانة على العقبة في الوقت المحدد، وسيتم افتتاحها بعد استكمال عددٍ من الإجراءات اللازمة من قِبل الجهات ذات العلاقة بإشراف إمارة منطقة عسير وهيئة التطوير.