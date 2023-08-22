"عقبة شعار" تخالف التصريحات.. و"الطرق": نفذنا الأعمال في وقتها والافتتاح بعد استكمال الإجراءات

كشفت الهيئة العامة للطرق مساء اليوم ردًا على عدم فتح عقبة شعار بعسير أمام المسافرين في الوقت المحدد بالسادس من الشهر الجاري والذي صادف اليوم، مبيّنة أنه تم تنفيذ أعمال السلامة والصيانة على العقبة في الوقت المحدد، وسيتم افتتاحها بعد استكمال عددٍ من الإجراءات اللازمة من قِبل الجهات ذات العلاقة بإشراف إمارة منطقة عسير وهيئة التطوير.
وكانت الهيئة أبانت في وقتٍ سابق أنه تم إغلاق العقبة في شهر شوال من العام الماضي واستمر الإغلاق لمدة أربعة أشهر بسبب أعمال الصيانة الجذرية، وسيتم افتتاح العقبة في 6 صفر 1445.
وأضافت أن "أهم الأعمال التي تم تنفيذها: كشط وسفلتة، وحواجز خرسانية، وشرائح عاكسة، ودهانات الأنفاق والمنشآت القائمة، وتركيب لوحات إرشادية، وعمل طبقة مقاومة للانزلاق، ومواقف طارئة".
وتابعت: "أهداف المشروع تتمثل في رفع مستوى السلامة على العقبة، ورفع جودة الطريق، وتمكين الحركة السياحية في المنطقة".