مستشفى الأطفال بدله النخيل يجري عملية إزالة كيس داخل المثانة بالمنظار الجراحي لطفل في عمر الرابعة

يشار إلى أن مستشفى الأطفال بدله النخيل يوفر عددًا من الخدمات المميزة، وبكفاءة عالية، وبإشراف كادر طبي مؤهل، حيث تتمثل أبرز هذه الخدمات المقدمة في علاجات أمراض الأطفال العامة، وأمراض القلب والصدر، وأمراض الكلى والأعصاب، وأمراض ومناظير الجهاز الهضمي، والغدد الصماء، وجميع تطعيمات الأطفال، بالإضافة إلى علاج المشاكل التنفسية، وجراحة الأطفال العامة، وجراحة مناظير البطن، وجراحة حديثي الولادة للتعامل مع العيوب الخلقية، وكذلك جراحة المسالك البولية ( المنظارية والمفتوحة )، وجراحة الأسنان، والأنف، والأذن، والحنجرة والعيون.