مستشفى الأطفال بدله النخيل يجري عملية إزالة كيس داخل المثانة بالمنظار الجراحي لطفل في عمر الرابعة

نجح مستشفى دله النخيل في الرياض، من إجراء عملية جراحية دقيقة بالمنظار الجراحي، تتعلق بإزالة كيس داخل المثانة، لطفل يبلغ من العمر أربع سنوات.
وتفصيلا لحالة الطفل، فإنه كان يعاني من التهابات شديدة في البول، مع صعوبة في التبول وحدوث احتباس متكرر للبول، وبعد تقييم الحالة، بصورة شاملة ومتكاملة، وإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة والأشعة، تبين أن لدى المريض كيس بحجم كبير خلف المثانة وذلك بسبب وجود ضعف في جدار المثانة، مما سبب بعج في غشاء المثانة مسببا تكيسا بحجم كبير خلف المثانة.
وفي هذا الإطار، قال البروفسور حمدان بن حماد الحازمي استشاري جراحة المسالك البولية للأطفال في مستشفى دله النخيل:" بعد الانتهاء من التشخيص ومعاينة حالة الطفل، تم على الفور وضع خطة علاجية، تطلبت إزالة هذا التكيس وإعادة المثانة لشكلها ووضعها الطبيعي".
وأوضح أن العملية الجراحية تمت من خلال استخدام المنظار الجراحي، وذلك عبر 3 فتحات، الأولى بحجم 5ملم، أما الفتحتان الأخريتان، بمقدار 3 ملم، وجميعها داخل المثانة البولية، ليتم على إثرها اجراء التدخل الجراحي وهو فصل التكيس وازالته، ومن ثم عمل ترميم لجدار المثانة في مكان ضعفه، وأكد البروفسور حمدان الحازمي أنه وبعد التدخل الجراحي تحسنت حالة الطفل وغادر المستشفى بعد مرور اليوم الثالث من إجراء العملية.
يشار إلى أن مستشفى الأطفال بدله النخيل يوفر عددًا من الخدمات المميزة، وبكفاءة عالية، وبإشراف كادر طبي مؤهل، حيث تتمثل أبرز هذه الخدمات المقدمة في علاجات أمراض الأطفال العامة، وأمراض القلب والصدر، وأمراض الكلى والأعصاب، وأمراض ومناظير الجهاز الهضمي، والغدد الصماء، وجميع تطعيمات الأطفال، بالإضافة إلى علاج المشاكل التنفسية، وجراحة الأطفال العامة، وجراحة مناظير البطن، وجراحة حديثي الولادة للتعامل مع العيوب الخلقية، وكذلك جراحة المسالك البولية ( المنظارية والمفتوحة )، وجراحة الأسنان، والأنف، والأذن، والحنجرة والعيون.
يذكر أن مجموعة دله الصحية تضم ستة مرافق رائدة للرعاية الصحية، تخدم أكثر من 1.5 مليون مراجع سنوياً، في كافة أنحاء المملكة، وذلك عبر أكثر من 900 سرير، و500 عيادة خارجية، ويعمل لدى المجموعة أكثر من 3 آلاف موظف، بينهم نحو ألف طبيب خبير، وذلك سعياً لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.