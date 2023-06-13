شركة رواء تدشن فرعها الأول لخدمة تجار التجزئة بمدينة الرياض

دشنت شركة "رواء" للتقنية، أول فروعها في مدينة الرياض؛ وذلك لتلبية الطلب المتزايد من قِبَل قطاعات التجزئة على خدمات الشركة؛ حيث تقدم خدماتها وحلولها السحابية لإدارة محلات التجزئة من خلال البرنامج المحاسبي، وإدارة المخزون، ونظام الكاشير.
ويتميز الفرع الجديد الذي افتُتِح اليوم بمدينة الرياض والواقع على شارع العليا- تقاطع طريق خريص، بتوفير كافة خدمات الشركة، وتقديم الخدمات السحابية، والحلول الابتكارية للعملاء.
وأكد الأستاذ عبدالله الجضعي الشريك المؤسس لشركة "رواء" أن افتتاح الفرع الجديد يأتي ضمن استراتيجية الشركة في التوسع؛ حيث وفرت الشركة مجموعة واسعة من المنتجات مثل: إدارة المخزون، ونقاط البيع، والبرنامج المحاسبي، والاستشارات".
وأوضح الأستاذ محمد القصير الشريك المؤسس للشركة أن افتتاح الفرع الجديد في منطقة حيوية بمدينة الرياض؛ خطوةٌ مهمة لتعزيز نمو الشركة وخدمة تجار التجزئة؛ مضيفًا: "نتطلع لتقديم تجربة جديدة لعملائنا الكرام وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم".
يشار إلى أن شركة "رواء" حققت نموًّا مرتفعًا؛ مما دفعها للاستثمار في افتتاح فرعها الجديد، وتعد من الشركات الرائدة في مجال التجزئة؛ إذ تم اختيارها ضمن الشركات المليارية ذات النمو المتسارع التي تسعى للتوسع العالمي والوصول إلى الأسواق الجديدة المحلية والعالمية.