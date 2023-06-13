شركة رواء تدشن فرعها الأول لخدمة تجار التجزئة بمدينة الرياض

يشار إلى أن شركة "رواء" حققت نموًّا مرتفعًا؛ مما دفعها للاستثمار في افتتاح فرعها الجديد، وتعد من الشركات الرائدة في مجال التجزئة؛ إذ تم اختيارها ضمن الشركات المليارية ذات النمو المتسارع التي تسعى للتوسع العالمي والوصول إلى الأسواق الجديدة المحلية والعالمية.