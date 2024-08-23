استدعاء وسيط عقاري معروف بمهنيته لمساءلته في عملية احتيال.. تفاصيل يكشفها "المفرج"

وأوضح "المفرج"؛ السبب، مشيراً إلى أن الوسيط العقاري وَثِقَ بمحتالٍ ادّعى أنَّه مالكُ عقارٍ، لديه مستأجرٌ ويرغب في إبرام عقد ‎إيجارٍ، وهذا المحتال استطاع الحصول على معلومات الصك بعد أن تواصل مع مالك العقار، وادّعى أنه مستأجر.