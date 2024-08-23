استدعاء وسيط عقاري معروف بمهنيته لمساءلته في عملية احتيال.. تفاصيل يكشفها "المفرج"

كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج؛ عن استدعاء أحد أنشط الوسطاء العقاريين المعروفين بمهنيته، صباح أمس الخميس، للمساءلة، بسبب مشاركته في عملية احتيال.
وأوضح "المفرج"؛ السبب، مشيراً إلى أن الوسيط العقاري وَثِقَ بمحتالٍ ادّعى أنَّه مالكُ عقارٍ، لديه مستأجرٌ ويرغب في إبرام عقد إيجارٍ، وهذا المحتال استطاع الحصول على معلومات الصك بعد أن تواصل مع مالك العقار، وادّعى أنه مستأجر.
وأضاف: "الوسيط نفَّذ العملية وأصدر العقد دون التحقّق من هوية المالك، وأنه هو نفسه صاحب الصك، ومن خلال العقد تمكّن المحتال من إكمال قصته مع مستأجر ضحية".
وتابع: "تمكنَّا -بحمد الله- من وقف العملية قبل وصول المبلغ، لكن كان الضحية هذه المرة وسيطاً عقارياً لم يبذل العناية اللازمة بتحقّقه من الوثائق وملّاك هذه الوثائق، كما تحتم عليه مسؤولياته كوسيط".