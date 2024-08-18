"الصحة الخليجي" يطلق اختبارًا للتوعية باضطراب الألعاب الإلكترونية

ويأتي هذا الاختبار ضمن حملة "لعيب لكن"، التي تسلّط الضوء على تعزيز أهمية الحفاظ على الصحة النفسية وجودة الحياة وأهمية التوازن بين الأنشطة الرقمية والأنشطة الأخرى في الحياة اليومية، مع تقديم الحلول التمكينية، وتقليل الأثر السلبي الذي قد يحدث نتيجة الإفراط في ممارسة الألعاب الإلكترونية على حياة وصحة اللاعبين وأولياء الأمور.