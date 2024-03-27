"1421" مدرسة بتعليم مكة المكرمة تشارك في مبادرة "السعودية الخضراء"

شاركت "1421" مدرسة بالإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة، اليوم، في التوعية بيوم مبادرة السعودية الخضراء للاحتفاء بإطلاق المبادرة في عام 2021م؛ وذلك من خلال إعداد تصاميم ومنتجات إعلاميّة وثقافية تعزّز من المبادرة لدى المجتمع التعليمي وتنشر ثقافة استدامة المبادرة في المجتمع المحلي.
وتسعى مبادرة السعودية الخضراء إلى تحقيق أهداف الاستدامة في المملكة العربية السعودية من خلال الإشراف على جميع جهود المملكة، وتوحيدها لمكافحة تغير المناخ تحت مظلّة واحدة، وفق أهداف واضحة، وتوحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص لتحديد ودعم فرص التعاون والابتكار مع تعزيز الاقتصاد الأخضر.
وأُطلِقت أكثر من 80 مبادرة تمثل استثمارًا مهمًّا تتجاوز قيمته 705 مليارات ريال سعودي، وتسريع الانتقال الأخضر والاضطلاع بدور رائد عالميًّا في تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، مع رفع مستوى جودة الحياة وحماية البيئة للأجيال القادمة.