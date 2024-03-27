"1421" مدرسة بتعليم مكة المكرمة تشارك في مبادرة "السعودية الخضراء"

شاركت "1421" مدرسة بالإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة، اليوم، في التوعية بيوم مبادرة السعودية الخضراء للاحتفاء بإطلاق المبادرة في عام 2021م؛ وذلك من خلال إعداد تصاميم ومنتجات إعلاميّة وثقافية تعزّز من المبادرة لدى المجتمع التعليمي وتنشر ثقافة استدامة المبادرة في المجتمع المحلي.