"طيران ناس" يوقع اتفاقية مع "طيبة لتشغيل المطارات" لإطلاق مركز عمليات جديد في المدينة المنورة

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ "طيران ناس"، بندر المهنا: "يأتي استثمارنا في مركز العمليات الجديد في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وهو الرابع لنا في المملكة، في إطار تعزيز قدراتنا التشغيلية وتنويع وجهاتنا ومساراتنا الدولية والداخلية بالتوازي مع استراتيجيتنا للنمو والتوسع ، كما يؤكد ثقتنا في إمكانات السوق السعودية والأهداف الوطنية الطموحة لقطاع النقل الجوي وبالتوائم مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن والاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى 250 وجهة دولية بحلول عام 2030، إضافة إلى زيادة عدد المعتمرين والسياح إلى المدينة المنورة، إذ سيوفر مركز العمليات الجديد ربطاً جوياً أكبر بالمدينة المنورة مع عدة وجهات دولية وربط مطار المدينة المنورة مع عدة مدن سعودية لتسهيل حركة المواطنين والمقيمين بالمملكة".