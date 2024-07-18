"الإرشاد الزراعي": الحصاد الآلي للعنب يوفر الوقت والجهد ويقلل من تكاليف عملية الإنتاج

وأكد أن هذه الطريقة تُحقق فوائد عديدة؛ منها توفير الأيدي العاملة، والاكتفاء بالحد الأدنى المطلوب منها، والحصول على أعلى مواصفات جودة للمنتج؛ نظرًا لسرعة الحصاد الآلي لتصل إلى 25 فدانًا في اليوم للآلة الواحدة، كذلك تُمَكنها من الحصاد في وقت النضج المثالي ولا تسمح بملامسة الثمار للأرض.