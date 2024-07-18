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"الإرشاد الزراعي": الحصاد الآلي للعنب يوفر الوقت والجهد ويقلل من تكاليف عملية الإنتاج
يمكنها الحصاد في وقت النضج المثالي ولا تسمح بملامسة الثمار للأرض
نصح الإرشاد الزراعي باستخدام الحصادات الآلية في جني ثمار العنب لتوفير الوقت والجهد، والتقليل من تكاليف عملية الإنتاج.
وأضاف الحساب الرسمي للإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الحصاد الآلي يُستخدَم لحصاد الثمار التي تُستخدَم في الصناعات الغذائية المختلفة في الحقول المزروعة بنظام التربية الجدارية كزراعة تكثيفية.
وأكد أن هذه الطريقة تُحقق فوائد عديدة؛ منها توفير الأيدي العاملة، والاكتفاء بالحد الأدنى المطلوب منها، والحصول على أعلى مواصفات جودة للمنتج؛ نظرًا لسرعة الحصاد الآلي لتصل إلى 25 فدانًا في اليوم للآلة الواحدة، كذلك تُمَكنها من الحصاد في وقت النضج المثالي ولا تسمح بملامسة الثمار للأرض.