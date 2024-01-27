الفائزون والمشاركون في هاكثون المسؤولية المجتمعية يعبرون عن سعادتهم وفخرهم

وشاركت العنود محمد الهذيلي، من جامعة الأمير سطام في العمل على تطبيق (مساندك) والذي يهدف لمساندة الأهالي والأسر الذين لديهم أطفال أو أشخاص من ذوي الإعاقة الفكرية، وأوضحت أن التطبيق يربط بين أولياء الأمور والمتخصصات في رياض الأطفال والتربية الخاصة والتربية الفكرية والتي يعاني خريجاتها من نسبة عطالة ملحوظة، لذلك يمكن القول إن هذا التطبيق يسهم في خدمة الطرفين، الأول أولياء أمور ذوي الإعاقة الفكرية، والثاني المتخصصين والمتخصصات في هذا المجال، وقد حاولنا التواصل مع جهات وشركات متخصصة لتبني هذا المشروع ودعمه.