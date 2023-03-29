في فيديو متداوَل.. شاب يساهم في إنقاذ سيارة من الاحتراق بسرعة تصرُّفه

وتفصيلاً، بينما كان الشاب يسير بجوار السيارة المتوقفة أمام إحدى البقالات لاحظ وجود بوادر اشتعال داخلها؛ فسارع بفتح الباب، وأخرج بيده أوراق النار المشتعلة في موقف شجاع وبطولي، وقام بإخمادها بقدمه.