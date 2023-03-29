في فيديو متداوَل.. شاب يساهم في إنقاذ سيارة من الاحتراق بسرعة تصرُّفه

محليات
في فيديو متداوَل.. شاب يساهم في إنقاذ سيارة من الاحتراق بسرعة تصرُّفه
في موقف بطولي فتح الباب وأخرج بيده أوراق النار المشتعلة وأخمدها بقدمه
في فيديو متداوَل، ساهمت فطنة شاب، وسرعة بديهته وتصرُّفه، في إنقاذ سيارة من الاحتراق.
وتفصيلاً، بينما كان الشاب يسير بجوار السيارة المتوقفة أمام إحدى البقالات لاحظ وجود بوادر اشتعال داخلها؛ فسارع بفتح الباب، وأخرج بيده أوراق النار المشتعلة في موقف شجاع وبطولي، وقام بإخمادها بقدمه.
وفي الأثناء سارع قائد السيارة للاطمئنان على سيارته بعد أن ساهم الشاب في إنقاذها من كارثة كادت أن تقع.