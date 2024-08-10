مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنهي معاناة مريض وزنه "205" كجم مع مضاعفات السمنة المفرطة

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إنهاء معاناة مريض يبلغ من العمر 26 عامًا، تجاوز وزنه حاجز الـ205 كجم، مع مضاعفات السمنة المفرطة، بعملية تكميم ناجحة باستخدام تقنية المنظار، أجراها فريق طبي متخصص بقيادة الدكتور عبدالوهاب الشهراني، استشاري الجراحة العامة وجراحات السمنة والمناظير المتقدمة والروبوت وجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية.
وقال د.عبدالوهاب إن المراجع جاء إلى المستشفى، وهو يشتكي من عدة أعراض ترتبت على السمنة المفرطة، كاختناق التنفس وقت النوم، وصعوبة الحركة مع آلام شديدة بالمفاصل؛ مما حد من قدرته على الحركة وإتمام أنشطته اليومية بشكل طبيعي، وعقب وصوله أجريت له عدة فحوصات دقيقة، بدأت بالتحاليل والتصوير الشعاعي للصدر، وتخطيط القلب، ثم عُرض على استشاريي الأمراض الصدرية والقلب والتخدير، وتبع ذلك تقييم شامل لحالته الصحية، لتحديد أهليته الصحية للخضوع لعملية التكميم.
وأضاف د.عبدالوهاب، أن الفريق الطبي الذي ضم طيفًا واسعًا من التخصصات، وضع خطة علاجية متكاملة، وأخضع المراجع لعملية تكميم متقدمة، باستخدام تقنية المنظار، تم الدخول فيها عبر ثلاث فتحات صغيرة، واستغرقت زهاء 45 دقيقة فقط، وتكللت جهود الفريق الطبي بالنجاح، دون أية مضاعفات ولله الحمد، نُقِل بعدها المراجع لجناح التنويم، وأبانت مؤشراته الحيوية وجود تحسن كبير بحالته في الساعات الأولى من خروجه من غرفة العمليات، وأضاف أنه غادر المستشفى بعد 24 ساعة فقط بحالة صحية جيدة، وقد تم وضع برنامج غذائي خاص له، وتوقع أن يبدأ وزنه بالتناقص وأن يتخلص تدريجيًّا من الأعراض التي قادته إلى المستشفى كانسداد التنفس وضعف الحركة.
واستطرد د.عبدالوهاب الشهراني أنه بفضل الله أجريت بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر عمليات سمنة للعديد من المرضى الذين تجاوزت أوزانهم حاجز 200 كجم بنجاح وبنتائج باهرة، تحت إشراف مميز من كفاءات طبية متخصصة، وباستخدام أحدث التقنيات.