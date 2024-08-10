مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنهي معاناة مريض وزنه "205" كجم مع مضاعفات السمنة المفرطة

وأضاف د.عبدالوهاب، أن الفريق الطبي الذي ضم طيفًا واسعًا من التخصصات، وضع خطة علاجية متكاملة، وأخضع المراجع لعملية تكميم متقدمة، باستخدام تقنية المنظار، تم الدخول فيها عبر ثلاث فتحات صغيرة، واستغرقت زهاء 45 دقيقة فقط، وتكللت جهود الفريق الطبي بالنجاح، دون أية مضاعفات ولله الحمد، نُقِل بعدها المراجع لجناح التنويم، وأبانت مؤشراته الحيوية وجود تحسن كبير بحالته في الساعات الأولى من خروجه من غرفة العمليات، وأضاف أنه غادر المستشفى بعد 24 ساعة فقط بحالة صحية جيدة، وقد تم وضع برنامج غذائي خاص له، وتوقع أن يبدأ وزنه بالتناقص وأن يتخلص تدريجيًّا من الأعراض التي قادته إلى المستشفى كانسداد التنفس وضعف الحركة.