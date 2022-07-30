"الشمري": خريجو الثانوية استثمار حقيقي للتنمية.. و"جامعة حائل" تحتضنهم

أكد وكيل جامعة حائل للشؤون الأكاديمية، الدكتور زيد بن مهلهل الشمري، أن طلاب المرحلة الثانوية هم الوجه الحقيقي للاستثمار لرأس المال البشري، وأحد أهم موارد التنمية في الوطن ودفع عجلاتها المختلفة.
ورحّب الدكتور الشمري بالخريجين الذين تقدموا للالتحاق بجامعة حائل في مختلف تخصصاتها الأكاديمية؛ مشيرًا إلى أن العام المقبل يشهد تنفيذ خطة الجامعة الاستراتيجية التي يشرف عليها رئيس الجامعة الدكتور راشد الشريف، والتي جاء من أهم خططها استحداثُ برامج نوعية تخدم سوق العمل في درجتي الدبلوم والبكالوريوس.
وأشار في حديثه لقناة "الإخبارية" إلى أن الجامعة استحدثت 8 برامج في مرحلة البكالوريوس في المركز الرئيسي، و10 برامج في الكلية التطبيقية لمرحلة الدبلوم في المركز الرئيسي، و7 برامج في الكلية التطبيقية لمرحلة الدبلوم في فروع الجامعة.
وشدد "الشمري" على أن معايير القبول هذا العام تخضع لبرنامج تقني ينفذ المعايير التي وضعها مجلس الجامعة.
وكانت الجامعة قد حددت أقل نسبة موزونة للقبول فيها بـ60%، ولمن تخرج خلال الأعوام (1442/ 1443) و(1441/ 1442) و(1440/ 1441)؛ مشيرة إلى أن خريجي القسم العلمي من الثانوية العامة يفاضَل بين من حصل منهم على نسبة موزونة 80% فأكثر على المسار التمهيدي الصحي وجميع التخصصات العلمية والهندسية والإنسانية "الأدبية"؛ فيما يفاضَل بين من حصل منهم على نِسَب موزونة بين 70% وحتى 79% على جميع التخصصات العلمية والهندسية والإنسانية فقط؛ ويتنافس مَن حصل منهم على نِسَب موزونة بين 60% وحتى 69% على جميع التخصصات الإنسانية فقط.
وفي القسم الأدبي يفاضَل بين مَن حصل منهم على نسبة موزونة أكثر من 70% المنافسة على جميع التخصصات الإنسانية، وتخصصات الكلية التطبيقية الإنسانية، أما من حصل منهم على نسبة موزونة بين 60% وحتى 69%؛ فيحق لهم المفاضلة على دبلومات الكلية التطبيقية فقط.. وأن ترتيب الخيارات في أثناء التقديم الإلكتروني من قِبَل الطلبة حسب أولوية رغباتهم.
وأكدت الجامعة في دليل القبول الذي نشرته أمس، أن نِسَب المفاضلة على المقاعد في التخصصات العلمية فقط موزعة كالتالي: 80% من خريجي وخريجات الثانوية العامة بمنطقة حائل، و20% للمتقدمين من خارج منطقة حائل (يتم توزيعها حسب المناطق في أثناء عملية الفرز)، وأن المفاضلة على مقاعد القبول السنوي للمسار التمهيدي الصحي؛ ستكون مقتصرة على خريجي الثانوية 1443هـ من خريجي منطقة حائل فقط.
وأشارت إلى أن قبول الطلبة من ذوي الإعاقة يقتصر على الطلبة المكفوفين فقـط في المسار الإنساني، وأن يتم التقدم بشكل يدوي ومباشر إلى عمادة القبول والتسجيل ويتم القبول استثناءً دون معايير النسبة الموزونة.