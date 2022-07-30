"الشمري": خريجو الثانوية استثمار حقيقي للتنمية.. و"جامعة حائل" تحتضنهم

وكانت الجامعة قد حددت أقل نسبة موزونة للقبول فيها بـ60%، ولمن تخرج خلال الأعوام (1442/ 1443) و(1441/ 1442) و(1440/ 1441)؛ مشيرة إلى أن خريجي القسم العلمي من الثانوية العامة يفاضَل بين من حصل منهم على نسبة موزونة 80% فأكثر على المسار التمهيدي الصحي وجميع التخصصات العلمية والهندسية والإنسانية "الأدبية"؛ فيما يفاضَل بين من حصل منهم على نِسَب موزونة بين 70% وحتى 79% على جميع التخصصات العلمية والهندسية والإنسانية فقط؛ ويتنافس مَن حصل منهم على نِسَب موزونة بين 60% وحتى 69% على جميع التخصصات الإنسانية فقط.