"العوالم الثلاثة" لتجربة الإنسان.. "القحطاني" يلقي الضوء على الابتكار في الفلسفة

تحدث الدكتور خالد بن يحيى القحطاني الباحث في الابتكار والتصميم الحضري عن قيام الفيلسوف النمساوي عام 1988م بنشر كتاب Karl Popper بعنوان (The Myth of the Framework: In Defense of Science and Rationality) أسطورة الإطار: دفاعاً عن العلم والعقلانية، والذي قدم فيه مفهوماً جديداً يُعرف بـ"العوالم الثلاثة" لتجربة الإنسان، والتي تشمل: عالم الأشياء؛ والتي يعني فيها الواقع المادي، وعالم الوعي، والتي يعني فيها كل ما يتعلق بالأفكار والمشاعر، وعالم الثقافة؛ والذي يتضمن النظم الاجتماعية والثقافية بما في ذلك القيم والأنظمة والسياسات.