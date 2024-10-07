"العوالم الثلاثة" لتجربة الإنسان.. "القحطاني" يلقي الضوء على الابتكار في الفلسفة

وبخصوص الابتكار في العالم الثالث (عالم الثقافة)، تابع "القحطاني": في هذا العالم، يمكن رؤية الابتكار من خلال بيئته المحيطة به والتي يمكن أن تتمثل في كل من: القيم الاجتماعية، أو التنظيمية، أو الاقتصادية، أو غيرها من القيم التي تحيط به والتي يمكن أن يكون لها دور إما للتشجيع على الابتكارودعمه، أو يكون لها دور في تعطيله.