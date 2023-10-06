متحدث وزارة الموارد البشرية لفريق برنامج #الشارع_السعودي "أنتم محترفون وحياديون ومميزون"

وكانت الحلقة قد ناقشت مهنة الصيدلة وتوطينها، واستمعت لوجهة نظر الخريجين، وبعض الذين تركوا هذا المجال للمقيمين والمحتكرين -على حد وصفهم-، تاركًا البرنامج لهم فرصة التعبير والشكوى حتى إن بدت في بعضها قاسية، كما طرح البرنامج تساؤلاتٍ مهمة عديدة في هذا الملف، وتساءل الأستاذ الغيدان: هل طبّق الجميع القرار؟ ولماذا ما زال أبناؤنا الصيادلة في معمعة البحث عن عمل! وهل مرتب ٧٠٠٠ كافٍ ومغرٍ لصيادلة الوطن في القطاع الخاص؟