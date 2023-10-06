متحدث وزارة الموارد البشرية لفريق برنامج #الشارع_السعودي "أنتم محترفون وحياديون ومميزون"

في مداخلة حضارية تبرز التناغم والتكامل بين برنامج الشارع السعودي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هنّأ متحدث الوزارة الأستاذ محمد الرزقي، مقدم البرنامج الأستاذ صلاح الغيدان، وفريق عمله على ما جاء في حلقة "توطين مهنة الصيدلة، التحديات والمتطلبات"، واصفاً البرنامج بـ "الاحتراف والتميز والحيادية".
وكانت الحلقة قد ناقشت مهنة الصيدلة وتوطينها، واستمعت لوجهة نظر الخريجين، وبعض الذين تركوا هذا المجال للمقيمين والمحتكرين -على حد وصفهم-، تاركًا البرنامج لهم فرصة التعبير والشكوى حتى إن بدت في بعضها قاسية، كما طرح البرنامج تساؤلاتٍ مهمة عديدة في هذا الملف، وتساءل الأستاذ الغيدان: هل طبّق الجميع القرار؟ ولماذا ما زال أبناؤنا الصيادلة في معمعة البحث عن عمل! وهل مرتب ٧٠٠٠ كافٍ ومغرٍ لصيادلة الوطن في القطاع الخاص؟
ليتداخل متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ محمد الرزقي، في الحلقة التالية مهنئاً البرنامج على احترافيته، ومثمّنًا موضوعيته، والتميُّز في الطرح والحياد، وواصفًا البرنامج والقناة بالشريك في التنمية والنجاح، مُقراً بما جاء في بعض مداخلات الحلقة من وجود ممارسات خاطئة تستغل الحوافز التي تقدمها الوزارة بشكل سيئ، وأن هذا تحت رصد الجهات الرقابية والإشرافية باستمرار، لتكتمل صناعة قصص النجاح التي نفاخر بها العالم.