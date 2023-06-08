بالصور.. حملة مكثفة تضبط دبابات وخيولاً مُخالفة وهوادج جمال خطرة بـ"شفا الطائف"

أطلقت الجهات المختصة بمحافظة الطائف، بالتعاون مع الأمانة ممثلةً في "بلدية الشفا الفرعية"، حملةً لمكافحة ومنع الظواهر السلبية في منطقة الشفا السياحية، والتي تتأهب لموسم صيفي قادم يشهد ازدحامًا كثيفًا من الزوار والسياح خصوصًا من دول مجلس التعاون الخليجي.
وتفصيلاً، رصدت الحملة الظواهر السلبية والتي شملت منع الدبابات المؤجرة والتي تُزعج المتنزهين وتُثير الغبار والأتربة، كذلك الخيول التي تنتشر بمنطقة الشفا وكثرتها باتت مُزعجة لدى الزوار والسياح، بخلاف ما تُخلفه من روائح كريهة، كما تم فك هوادج الجمال والتي تُشكل خطورة من حيث ركوب المتنزهين خصوصًا الأطفال والتجول بهم عن طريق عمالة وافدة همها فقط التربح دون مبالاة بما تشكله من خطورة في حال سقوطها من على ظهور الجمال، كما تمت إزالة بسطات الباعة الجائلين التي كانت منتشرة بمنتزه الشفا.
وتُتابع الجهات المختصة كذلك البلدية في الشفا تلك الظواهر ومنعها للخروج بموسم صيفي مثالي.