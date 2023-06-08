بالصور.. حملة مكثفة تضبط دبابات وخيولاً مُخالفة وهوادج جمال خطرة بـ"شفا الطائف"

وتفصيلاً، رصدت الحملة الظواهر السلبية والتي شملت منع الدبابات المؤجرة والتي تُزعج المتنزهين وتُثير الغبار والأتربة، كذلك الخيول التي تنتشر بمنطقة الشفا وكثرتها باتت مُزعجة لدى الزوار والسياح، بخلاف ما تُخلفه من روائح كريهة، كما تم فك هوادج الجمال والتي تُشكل خطورة من حيث ركوب المتنزهين خصوصًا الأطفال والتجول بهم عن طريق عمالة وافدة همها فقط التربح دون مبالاة بما تشكله من خطورة في حال سقوطها من على ظهور الجمال، كما تمت إزالة بسطات الباعة الجائلين التي كانت منتشرة بمنتزه الشفا.