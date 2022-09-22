صدمة وبشارة وولائم.. "قصة اكتشاف البترول بالمملكة".. ناقلةٌ أدار صمامها "المؤسس"

وكانت بئر الدمام رقم (2) أفضل حالًا؛ حيث بدأ العمل بحفرها في الوقت الذي أغلقت فيه البئر الأولى، أي في 8 فبراير 1936، وما إن جاء يوم 11 من مايو من نفس العام حتى كان فريق الحفر قد وصل إلى عمق 633 مترًا، وحينما اختُبرت البئر في شهر يونيو 1936، تدفق الزيت منها بمعدل 335 برميلًا في اليوم، وبعد انقضاء أسبوع على ذلك الاختبار، وإثر المعالجة بالحامض، بلغ إنتاج الزيت المتدفق من البئر 3840 برميلًا يوميًّا، وشجع ذلك على حفر آبار الدمام 3 و4 و5 و6 دون انتظار التأكد من أن الإنتاج سيكون بكميات تجارية أو التعرف على حجم الحقل المكتشف، ثم صدر قرار في شهر يوليو بإعداد بئر الدمام رقم (7) لتكون بئر اختبار عميقة.