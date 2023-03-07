مواطن يقتل ثعبانًا بطول متر ونصف في "بني سحار"

تمكّن المواطن حسن السحاري، من أهالي بلدة بني سحار غرب مركز القوز التابعة لمحافظة القنفذة؛ من القضاء على ثعبان ، عصر اليوم الثلاثاء، بعد أن فوجئ بظهور هذا الثعبان الكبير والخطير الذي يبلغ طوله حوالي متر ونصف تقريبًا، داخل مزرعة ابن خاله، وذلك عند زيارته له.
وقال "السحاري": إنه "أثناء زيارته لأبناء خاله بمزرعتهم، وجد الثعبان، لينادي على عاملهم السوداني، وإن الثعبان حاول الالتفاف حوله بطريقة عجيبة، لكن استطاع هو السيطرة عليه؛ لخبرته في التعامل مع هذا النوع من الأفاعي"، لافتًا إلى أن هذا النوع من الأفاعي خطير ويعتبر من النوع القاتل.
وأشار "السحاري" إلى أن هذا الثعبان يعدّ أحد أطول الثعابين التي تمّ العثور عليها، ويبلغ طوله قرابة المتر ونصف، موضحًا أنه "ومع الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة تبدأ الثعابين والزواحف الخروج للبحث عن البرودة"، داعيًا المواطنين إلى الحذر أثناء الخروج للتنزه هذه الأيام، ومتابعة الأطفال صغار السن، متمنيًا للجميع السلامة.