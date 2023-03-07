مواطن يقتل ثعبانًا بطول متر ونصف في "بني سحار"

وقال "السحاري": إنه "أثناء زيارته لأبناء خاله بمزرعتهم، وجد الثعبان، لينادي على عاملهم السوداني، وإن الثعبان حاول الالتفاف حوله بطريقة عجيبة، لكن استطاع هو السيطرة عليه؛ لخبرته في التعامل مع هذا النوع من الأفاعي"، لافتًا إلى أن هذا النوع من الأفاعي خطير ويعتبر من النوع القاتل.