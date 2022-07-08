"الصحة" تصعِّد الحجاج المنوَّمين بمكة المكرمة إلى مشعر عرفات لأداء نسكهم

"الصحة" تصعِّد الحجاج المنوَّمين بمكة المكرمة إلى مشعر عرفات لأداء نسكهم
صعَّدت "الصحة" قافلة، تقلُّ حجاجًا من عدد من الجنسيات المختلفة، من مستشفيات تجمُّع مكة المكرمة الصحي، وهم المرضى المنوَّمون في مستشفيات العاصمة المقدسة؛ لإيصالهم إلى المشعر المقدس في عرفات؛ لتمكينهم من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وتحقيق أمنيتهم بأداء الفريضة، بصحبة فريق طبي متخصص.
وأوضحت الوزارة أن التجمُّع الصحي أعدَّ برنامجًا متكاملاً للقافلة منذ خروجهم، وخلال الفترة التي يقضوها في مشعر عرفات، وذلك بمتابعتهم طبيًّا، والحرص على وجود الفريق الطبي المختص بكل مريض، وقياس علاماته الحيوية بشكل مستمر، مع تقديم وجبات غذائية ومنشورات توعوية عن الحج خلال رحلتهم.
وأبانت "الصحة" أن تصعيد الحجاج المرضى يوم عرفة يأتي ضمن خطة معدَّة ومدروسة في موسم الحج من خلال قافلة تضم حافلات مجهزة، ومزوَّدة بفريق طبي متكامل وملزمة إسعافية، إضافة إلى أجهزة مراقبة القلب وأجهزة الإنعاش. ويرافق القافلة مركبات إسعاف مجهزة.
ولفتت إلى أن قافلة الحجاج خدمة متميزة لحجاج بيت الله لمساعدتهم لأداء فريضة الحج، وإدخال الفرحة إلى قلوبهم بالوقوف بعرفات. وتأتي القافلة ضمن الجهود التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتذليل العقبات أمام ضيوف الرحمن، والدعم اللامحدود لمقام وزارة الصحة لتصعيد المرضى، وتمكينهم من أداء الشعيرة.
وعبَّر عدد من الحجاج المرضى ومرافقيهم عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على تسهيل سُبل أداء فريضة الحج، ومستوى الرعاية الصحية التي قُدِّمت لهم لأداء فريضة الحج.