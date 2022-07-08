"الصحة" تصعِّد الحجاج المنوَّمين بمكة المكرمة إلى مشعر عرفات لأداء نسكهم

صعَّدت "الصحة" قافلة، تقلُّ حجاجًا من عدد من الجنسيات المختلفة، من مستشفيات تجمُّع مكة المكرمة الصحي، وهم المرضى المنوَّمون في مستشفيات العاصمة المقدسة؛ لإيصالهم إلى المشعر المقدس في عرفات؛ لتمكينهم من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وتحقيق أمنيتهم بأداء الفريضة، بصحبة فريق طبي متخصص.