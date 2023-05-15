محليات

"دوريات جازان" تطيح بـ3 مقيمين لترويجهم 443 كيلوجرامًا من "القات المخدر"

جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.. وتم إحالتهم إلى جهة الاختصاص
"دوريات جازان" تطيح بـ3 مقيمين لترويجهم 443 كيلوجرامًا من "القات المخدر"
واس
واس

قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على (3) مقيمين من الجنسية الهندية؛ لترويجهم (443) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، كانت مخبأة في تجاويف مركبة يقودها أحدهم، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتفصيلاً، أهابت الجهات الأمنية للإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالَج بسرية تامة.

جازان
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القات المخدر

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