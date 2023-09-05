حماية للمصالح الحيوية.. تنظيم جلسة توعوية عن الأمن السيبراني بمقر "الصناعات العسكرية"

يُذكر أن المؤسسة تحرص على تعزيز ورفع مستوى وعي منسوبيها فيما يتعلق بالأمن السيبراني، ويأتي هذا التعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني باعتبارها الجهة المختصة بكل ما يتعلق به في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية للمملكة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، وبناء القدرات الوطنية المتخصّصة في مجالات الأمن السيبراني، وإعداد المعايير المهنية وتنفيذ الاختبارات القياسية ذات العلاقة، علاوة على تطوير مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالأمن السيبراني.