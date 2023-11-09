"الغذاء والدواء" تدحض مزاعم وجود رقائق بطاطس في المملكة "غير حلال"

نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء ما ورد في مقطع فيديو يزعم فيه المتحدث وجود نوع من رقائق البطاطس في أسواق المملكة العربية السعودية غير "حلال" .
وقالت الهيئة في بيان لها: الحقيقة المعلومات الواردة في مقطع الفيديو غير صحيحة، إذ إن جميع المنتجات الغذائية المستوردة تخضع للرقابة قبل وبعد دخولها إلى المملكة، لضمان مطابقتها لمتطلبات "الحلال" وسائر أنظمة الهيئة المطبقة والمعمول بها .
وكان مقطع فيديو قد انتشر عبر منصات التواصل يشير فيه المتحدث إلى ما دونته الشركة المصنعة عبر موقعها بأنها لا تضمن أن منتجها من رقائق البطاطس "حلال" .