"الغذاء والدواء" تدحض مزاعم وجود رقائق بطاطس في المملكة "غير حلال"

وقالت الهيئة في بيان لها: الحقيقة المعلومات الواردة في مقطع الفيديو غير صحيحة، إذ إن جميع المنتجات الغذائية المستوردة تخضع للرقابة قبل وبعد دخولها إلى المملكة، لضمان مطابقتها لمتطلبات "الحلال" وسائر أنظمة الهيئة المطبقة والمعمول بها .