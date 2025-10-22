محافظ الأحساء يرعى توقيع اتفاقيات إستراتيجية لجمعية زهرة ويكرّم الجهات الداعمة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء أمس، في قصر إبراهيم التاريخي، توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون إستراتيجية بين جمعية زهرة لسرطان الثدي وعدد من الجهات في محافظة الأحساء، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء بنت فيصل بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من أصحاب السمو والمسؤولين بالمحافظة.