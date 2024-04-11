استشاري اضطرابات النوم: تعديل الساعة البيولوجية بعد رمضان يستلزم 5 أيام

وأضاف: حتى تعود إلى موعد نوم طبيعي في 11 أو 12 مساء لغالبية السعوديين نحتاج إلى تغيير بمعدل ساعة يوميًا حتى نصل إلى الهدف وبالتالي قد يحتاج الإنسان إلى خمسة أيام.