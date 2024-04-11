استشاري اضطرابات النوم: تعديل الساعة البيولوجية بعد رمضان يستلزم 5 أيام

أكد استشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم د. صالح الدماس أن تعديل الساعة البيولوجية بعد رمضان لا يتم عند غالبية الأشخاص بشكل سريع أو هين ولا يحدث خلال يوم أو يومين بل يحتاج الشخص 5 أيام لتعديل النوم.
وقال "الدماس": هناك تفاؤل كبير بين الأشخاص فهناك بعض الأشخاص يستطيعون التعديل في وقت سريع لكنهم أقلية لكن معظمنا ينام بعد الفجر في الخامسة أو الخامسة والنصف في المملكة.
وأضاف: حتى تعود إلى موعد نوم طبيعي في 11 أو 12 مساء لغالبية السعوديين نحتاج إلى تغيير بمعدل ساعة يوميًا حتى نصل إلى الهدف وبالتالي قد يحتاج الإنسان إلى خمسة أيام.