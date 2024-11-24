بالتزامن مع تحديث الرخصة المهنية.. "التعليم" تتجه إلى تطوير قدرات المعلم ببرامج المعهد الوطني

يكشف قرار وزارة التعليم بأهمية الحصول على الرخصة المهنية عن توجهات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، ومن ذلك التركيز على البرامج التطويرية، وتحفيز المعلمين والمعلمات للالتحاق بها، من أجل تنميتهم مهنيًا وتطوير مهاراتهم لممارسة المهنة بشكل احترافي؛ وذلك يُسهم بدوره في تنشئة أجيال مبدعة وواعية ومثقفة، تدرك طبيعة الدور الذي ينبغي أن تؤديه خلال الحقبة المقبلة في ظل رؤية 2030، الساعية نحو الارتقاء بإمكانات المواطن السعودي في كل المجالات، وتحديدًا في سلك التعليم.