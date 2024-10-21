وزير الاستثمار: نتوقع ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية إلى 22%

قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن من المتوقع أن يصل عدد سكان المملكة العربية السعودية إلى 50 مليون نسمة خلال العقد القادم.
وتَوقع خلال كلمته في ملتقى الصحة العالمي بالرياض، أن تزيد مساهمة القطاع الخاص لتقديم الخدمات الصحية إلى 22%، وأن تكون الرياض مركزا عالميًّا كبيرًا للصناعات البيوتكنولوجية.
وبيّن أن المملكة تستعد لتقود الحراك العالمي لمواجهة التحديات التي تواجه العالم في القطاع الصحي.
وبيّن أن 10 تريليونات دولار يتم إنفاقها سنويًّا على الصحة، في حال كان حجم الاقتصاد العالمي الحالي 100 تريليون دولار؛ حيث يمثل الإنفاق الصحي 10% من إجمالي الإنفاق العالمي.