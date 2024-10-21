وزير الاستثمار: نتوقع ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية إلى 22%

وبيّن أن 10 تريليونات دولار يتم إنفاقها سنويًّا على الصحة، في حال كان حجم الاقتصاد العالمي الحالي 100 تريليون دولار؛ حيث يمثل الإنفاق الصحي 10% من إجمالي الإنفاق العالمي.