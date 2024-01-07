الرئيس التنفيذي للعثيم للاستثمار ضمن قائمة القادة الـ 30 الأكثر تأثيراً في قطاع البناء والتشييد

اختارت مجلة Construction Week الأستاذ مشعل بن عميره الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار ضمن قائمة (القادة الثلاثون الاكثر تميزاً و تأثيراً في قطاع البناء والتشييد).
وجاء هذا الاختيار حسب الرصد والدراسات التي تجريها المجلة لمنجزات شركات قطاع التشييد والبناء الاكثر انجازا خلال (12) شهراً الماضية والوقوف على حجم المبادرات والمساهمات الاجتماعية التي تستهدف تعزيز عناصر جودة الحياة في المملكة تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويعد الأستاذ مشعل بن عميره واحدًا من القيادات والكفاءات الوطنية الناجحة، التي تمتلك خبرات واسعة ومعرفة عميقة بقيادة الشركات الكبرى والرائدة تفوق 25 عامًا، فضلاً عن تمتعه بالتفكير الاستراتيجي والتطوير التنظيمي المواكب والممنهج وخبراته في الدمج والاستحواذ، ووضع الاستراتيجيات المتكاملة التي من شأنها أن تحقق رصيداً إيجابيا مؤثراً لشركة العثيم للاستثمار وشركاتها التابعة للمضي قدماً وبثقة في مجال قطاع الأعمال والاقتصاد بالمملكة
يذكر أن شركة العثيم للاستثمار التي تم ادراجها ضمن أفضل 50 مطور عقاري في الخليج لعام 2023تمتلك (12) مجمعاً تجارياً داخل المملكة, و يندرج تحتها عدد من الشركات التي تعمل في مجالات (المجمعات التجارية الكبرى , الفنادق , الاستثمار العقاري , الترفيه , السينما , الأزياء, المطاعم والكافيهات , الذكاء الاصطناعي , المراكز الرياضية ,الوحدات السكنية والمكاتب التجارية وغيرها )
كما أن محفظة مشاريع الشركة الاستثمارية التي قيد التنفيذ والمستقبلية وأعمال توسعة المجمعات التجارية القائمة، شملت 23 مشروعًا موزعة على مناطق ومدن المملكة حيث يبلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ حالياً 7 مشاريع(من بينها مشروع كنوز بالرياض الحائز على جائزة " MUSE " العالمية فئة هوية العلامة التجارية ، إضافة إلى 5 مشروعات توسعة للمجمعات التجارية القائمة بتكلفة تزيد عن 12 مليار ريال.كما تضم الشركة أيضًا في خطتها 11 مشروعًا مستقبلياً، يجري استكمال تصاميمها الأولية ، ومن المتوقع أن تنطلق أعمال التنفيذ ابتداءً من الربع الأول للعام الحالي 2024م .