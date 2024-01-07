الرئيس التنفيذي للعثيم للاستثمار ضمن قائمة القادة الـ 30 الأكثر تأثيراً في قطاع البناء والتشييد

كما أن محفظة مشاريع الشركة الاستثمارية التي قيد التنفيذ والمستقبلية وأعمال توسعة المجمعات التجارية القائمة، شملت 23 مشروعًا موزعة على مناطق ومدن المملكة حيث يبلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ حالياً 7 مشاريع(من بينها مشروع كنوز بالرياض الحائز على جائزة " MUSE " العالمية فئة هوية العلامة التجارية ، إضافة إلى 5 مشروعات توسعة للمجمعات التجارية القائمة بتكلفة تزيد عن 12 مليار ريال.كما تضم الشركة أيضًا في خطتها 11 مشروعًا مستقبلياً، يجري استكمال تصاميمها الأولية ، ومن المتوقع أن تنطلق أعمال التنفيذ ابتداءً من الربع الأول للعام الحالي 2024م .