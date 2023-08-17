جدة.. "التخصصي" يستأصل ورمًا لطفلة بالمنظار الجراحي ودون أي مضاعفات

وبعد قبول الحالة بالمستشفى، وتلقي الطفلة العلاج اللازم لالتهاب الصدر، قرر الفريق الطبي استئصال الورم؛ لتجنب المخاطر المحتملة على صحتها، وذلك باستخدام تقنية متقدمة للمناظير الجراحية، التي يسرت الوصول إلى المنطقة المصابة بدقة عالية، ودون اللجوء إلى إحداث شق جراحي، وعلى إثرها تحسنت قدرتها التنفسية بشكل سريع، وبعد يومين من إجراء العملية سُمح للمريضة بمغادرة المستشفى وهي بصحة جيدة.