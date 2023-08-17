جدة.. "التخصصي" يستأصل ورمًا لطفلة بالمنظار الجراحي ودون أي مضاعفات

أجرى فريق جراحة الأطفال بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة، عملية جراحية لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات؛ استُئْصِل خلالها ورم في التجويف الصدري باستخدام منظار جراحي، وبنجاح تام دون أي مضاعفات.
وأوضح الفريق الطبي المعالج أنَّ الطفلة عانت من التهابات صدرية منذ أن كانت في أسبوعها الأول، وتبيّن بعد إجراء الفحوصات وجود ورم في التجويف الصدري بالقرب من القصبة الهوائية والأوعية الدموية المغذية للقلب والرئة.
وبعد قبول الحالة بالمستشفى، وتلقي الطفلة العلاج اللازم لالتهاب الصدر، قرر الفريق الطبي استئصال الورم؛ لتجنب المخاطر المحتملة على صحتها، وذلك باستخدام تقنية متقدمة للمناظير الجراحية، التي يسرت الوصول إلى المنطقة المصابة بدقة عالية، ودون اللجوء إلى إحداث شق جراحي، وعلى إثرها تحسنت قدرتها التنفسية بشكل سريع، وبعد يومين من إجراء العملية سُمح للمريضة بمغادرة المستشفى وهي بصحة جيدة.
ويعتبر التخصصي رائداً في جراحة المناظير، والتي تتيح الوصول إلى الأعضاء الداخلية في الجسم عن طريق إحداث شقوق صغيرة جدًا، أو من خلال فتحات الجسم الطبيعية، مثل: الفم، أو فتحتي الأنف، وتمتاز عن الجراحة المفتوحة بسرعة التعافي، ومقدار أقل من الألم والنزيف والالتهابات.
ويعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من بين المستشفيات الأبرز عالمياً في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، وصنف مؤخراً في المركز الـ20 في قائمة أفضل مؤسسات الرعاية الصحية في العالم لعام 2023، والأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحسب تصنيف براند فاينانس (Brand Finance).