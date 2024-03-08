"الوعلان للتجارة" تحتفل بشراكتها الاستراتيجية مع "لوتس" في السعودية

أعلنت شركة "الوعلان للتجارة" رسمياً عن شراكتها الاستراتيجية مع "لوتس"، شركة التقنيات البريطانية المتخصصة في تطوير المحركات وصناعة السيارات الرياضية العالية الأداء، كموزع معتمد للعلامة في أسواق المملكة العربية السعودية، وعن طرح الطراز الرياضي المتعدد الاستعمالات الكهربائي لوتس اليترا (Eletre Lotus) وطراز لوتس إميرا (Emira Lotus) الرياضي، بتصاميمهما المبتكرة وقدراتهما الخارقة.
وتم الإعلان عن هذه الشراكة خلال مشاركة "الوعلان للتجارة" في معرض السيارات الفاخرة الذي يقام في الرياض في الفترة 1- 7 مارس الحالي، بحضور رئيس مجلس إدارة "الوعلان القابضة" فهد بن سعد الوعلان والمدير الإقليمي لشركة "لوتس" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا دان بالمر، إضافة إلى كبار المسؤولين في "لوتس"، و"الوعلان القابضة"، وعدد من كبار الشخصيات، وممثلي وسائل الإعلام.
وفي المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة "الوعلان القابضة" فهد بن سعد الوعلان:" تأتي هذه الشراكة بعد مرور 14 عاماً على غياب العلامة البريطانية "لوتس" Lotus الفاخرة عن سوق المملكة، لتعود بقوة إلى السوق السعودية من خلال شركة "الوعلان للتجارة". نحن فخورون بهذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة عريقة في ابتكار التقنية وصناعة السيارات الرياضية، والتي يعود تاريخها إلى أكثر من 70 عاماً، وهي تأتي في إطار التوجه الاستراتيجي لشركة "الوعلان للتجارة" في استقدام أفضل علامات السيارات إلى أسواق المملكة وتوفيرها للمستهلك السعودي. مضيفاً: "أن السوق السعودية سوقاً تتسم بالدينامية والتنوع ووعي المستهلك، وأن "لوتس" هي الشريك المناسب بقدراتها الإبداعية الريادية لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة، والتي سيكون من أبرز عناوينها الابتكاروالتحول الكهربائي والقيادة المتصلة والذاتية".
بدوره عبّر المدير الإقليمي لشركة "لوتس" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، دان بالمر، عن سعادته وفخره بعودة "لوتس" إلى أسواق المملكة بعد غياب طويل، ومن خلال "الوعلان للتجارة"، الشركة العريقة في قطاع السيارات. وأشار إلى أن سيارات "لوتس" تعبر عن نمط حياة استثنائي مليء يالإثارة، ويختاره نخبة من المميزين، وهي تتميز بتصاميمها الرياضية الأنيقة وأدائها العالي واتقنياتها المبتكرة. وأكد بالمر على تعاونه مع الشريك المحلي لتوفير أفضل المنتجات ودعمها بخدمات ما بعد البيع، وتقديم تجربة تملك مريحة وممتعة للعملاء.
وبهذه الشراكة تعود "لوتس" إلى الأسواق السعودية بزخم جديد، مع انتقالها من مرحلة تصنيع السيارات الرياضية العالية الأداءإلى مرحلة ابتكار التقنيات وتطويرها مستفيدة من تراثها الصناعي العريق. كما أعلنت الشركة مؤخراً عن استراتيجية التحول الكلي إلى إنتاج السيارات الكهربائية بحلول العام 2028.
تعد لوتس إلتري" أول مركبة كهربائية متعددة الاستعمالات خارقة في العالم، والأكثر تطوراً لدى علامة "لوتس"، وتعبر عن توجهالعلامة البريطانية المستقبلي بتصميمها الرياضي الديناميكي وأدائها الخارق.
تم استخدام منصة هندسية كهربائية مبتكرة ومتعددة الاستخدامات (EPA) لبناء سيارة "التري" الرياضية والمتعددة الاستخدامات، ويبلغ طولها 5103 ملم، وعرضها 2135 ملم، وارتفاعها 1630 ملم، فيما تمتد قاعدة عجلاتها على 3019 ملم.
تستخدم "إلتري" محركين كهربائيين يولدان قوة تصل إلى 905 أحصنة، بعزم دوران يصل إلى 985 نيوتن متر، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 2.95 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 265 كم/ ساعة. كما تستطيع السيارة قطع مسافة 600 كم بشحنة واحدة من البطارية، ويمكن شحنها بسرعة عالية في 20 دقيقة فقطلقطع مسافة 400 كم، ما يجعل منها سيارة ممتازة للاستعمال اليومي.
تتميز السيارة بالفخامة والراحة والأمان، وتوفر مساحة داخلية فسيحة. كما جهزت بأحدث التقنيات والأكثرها ابتكاراً. وزودت بمقاعد جلدية مدفئة ومبردة، ومواد ناعمة الملمس، وفتحة سقف بانورامية، ونظام صوت KEF Premium ذات جودة عالية، وشاشات عرض رقمية تعرض المعلومات المهمة أمام السائق عن السيارة والطريق. كما تحتوي السيارة على نظام مساعدة السائق الذكي ونظام ملاحة متطور، ونظام ترفيه Lotus Hyper OS، الذي يتيح الوصول إلى مجموعة من التطبيقات والخدمات عبر الإنترنت.
كما جهزت السيارة بأربعة أجهزة "ليدار" الكاشفة للضوء والمدى، والتي تستخدم الليزر بدلاً من الموجات الكهرومغناطيسية، و 18 راداراً، و 7 كاميرات بدقة 8 ميجابكسل، و 5 كاميرات بدقة 2 ميجابكسل، ما يضمن مسح العوائق أمام السائق في نطاق يصل إلى 200 م حول السيارة، وفي جميع الاتجاهات، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة أو الظروف الجوية السيئة، وبناء بيئة افتراضية حول المركبة لتحديد المسار الأفضل، وهو مطلب أساسي في مستقبل تقنيات القيادة الذاتية.
تجسد سيارة "إميرا" الرياضية بتصميمها الأنيق الجذاب وخطوطهاالانسيابية، ودينامية قيادتها وراحة مقصورتها التحول المستمرلشركة تصنيع السيارات الرياضية البريطانية الشهيرة "لوتس"، وتعيد ابتكار السيارات الرياضية كرائدة في فئتها.
تعتمد "إميرا" على أحدث هندسة للسيارات الرياضية من "لوتس"، مع تقنية الهيكل المصنوع من الألمنيوم.
جهزت السيارة بخيارين من المحركات العاملة على نظام الاحتراقالداخلي، محرك وسطي سعة 2.0 لتر بشاحن هواء توربيني من 4 اسطوانات بقوة 360 حصاناً، وعزم دوران يصل إلى 420.3 نيوتن/متر أو محرك V6 وسطي مزود بشاحن هواء توربيني سعة 3.5 لترات بقوة 400 حصاناً، بعزم دوران 430 نيوتن/ متر على التوالي. وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم/ ساعة في أقل من 4.3 ثوان (محرك 4 أسطوانات)، و 4.2 ثوان (محرك 6 أسطوانات)،وتصل سرعتها القصوى إلى 275 كم/ ساعة (محرك 4 اسطوانات)، و إلى 290 كم/ ساعة (محرك V6). ناقل الحركة أوتوماتيكي ثنائيالقابض.
الجدير ذكره أن "الوعلان القابضة"، تعد من أعرق الشركات في قطاع السيارات في المملكة، وهي تقدم مجموعة من المنتجات والخدمات عالية الجودة لعملائها منذ أكثر من 45 عاماً. وتمثل الشركة من خلال "الوعلان للتجارة" إضافة إلى علامة "لوتس" الرياضية العالية الأداء، علامات: "رينو"، "هيونداي"، "جينيسيس"، "جيلي" و "زيكر"، وتكرّس تطلعاتها للاستفادة من الفرص الاستثمارية، لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها.