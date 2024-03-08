"الوعلان للتجارة" تحتفل بشراكتها الاستراتيجية مع "لوتس" في السعودية

تعد لوتس إلتري" أول مركبة كهربائية متعددة الاستعمالات خارقة في العالم، والأكثر تطوراً لدى علامة "لوتس"، وتعبر عن توجهالعلامة البريطانية المستقبلي بتصميمها الرياضي الديناميكي وأدائها الخارق.

تم استخدام منصة هندسية كهربائية مبتكرة ومتعددة الاستخدامات (EPA) لبناء سيارة "التري" الرياضية والمتعددة الاستخدامات، ويبلغ طولها 5103 ملم، وعرضها 2135 ملم، وارتفاعها 1630 ملم، فيما تمتد قاعدة عجلاتها على 3019 ملم.