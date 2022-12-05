"القيادة" تهنئ ملك مملكة تايلند بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للملك ماها فاجيرالونجكورن؛ ملك مملكة تايلند، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.