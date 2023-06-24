"مطار الطائف" يكمل استعداداته لوصول ضيوف الرحمن ومغادرتهم للبقاع الطاهرة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تجمع مطارات الثاني، المهندس علي بن محمد مسرحي، في تصريح لـ"سبق": إن القيادة الرشيدة تولي الاهتمام الكبير بتسهيل كافة الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة، بالإضافة لمتابعة الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف باهتمامٍ بالغ كافة التفاصيل، بما فيها التشغيلية والأمنية والخدمية، من خلال زيارات ميدانية للمطار للوقوف على استعدادات كافة الجهات العاملة لموسم حج هذا العام.