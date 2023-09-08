"جاكو" تخطف الأضواء.. "الشدي": مليون مستخدم في شهرين ونسعى لـ 5 ملايين خلال عام

وأضاف: ظهور شبكات التواصل الاجتماعي في عام 2009 استفاد من التطورات التكنولوجية في ذلك الوقت، مما أدى إلى استبدال الوسائط المحلية والإقليمية في مجال التواصل، ومع دخول العقد الأخير من عصر شبكات التواصل الاجتماعي، أصبحت حركة المستخدمين أكثر ديناميكية وتنقلاً بين الشبكات، لكنها ظلت محصورة في الشبكات الغربية الكبرى، باستثناء تجربة ناجحة واحدة وهي شبكة التيك توك، ويبقى السؤال المطروح: هل وصل تاريخ شبكات التواصل الاجتماعي إلى الرياض؟ هذا ما نعمل عليه.