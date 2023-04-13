"الشؤون الإسلامية" تدشن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور في السنغال
دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، في العاصمة السنغالية داكار، هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور، في مقر الملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في السنغال.
وسيتم توزيع 15 طنًّا من التمور على الصائمين من الأسر المتعففة والمراكز الإسلامية، ودور الأيتام والمساجد، في جميع المناطق داخل السنغال، تزامنًا مع شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ.
حضر التدشين محمد الزهراني نيابة عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال، ورئيس حركة الفلاح الإسلامية الشيخ عثمان غلاجو كاه، ورئيس مركز الدعوة إلى الكتاب والسنة الدكتور مصطفى كمارا، ورئيس مركز دار الإيمان الدكتور محمد حبيب الله سي، وعدد من المسؤولين الحكوميين والإعلاميين.
وقال الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين في السنغال الشيخ وحيد محمد المجربي خلال التدشين: إن برامج تفطير الصائمين وتوزيع التمور التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، هي جزء من المشاريع التي وجّه سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- بإقامتها في شهر رمضان الكريم في عدد من الدول ومنها جمهورية السنغال، بمتابعة دؤوبة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
من جانبه، نوّه الزهراني بالدعم الذي تقدمه المملكة لكل ما يخدم المسلمين في مختلف دول العالم؛ وذلك من منطلق رسالتها السامية التي تحملها للشعوب الإسلامية في كل مكان.
وأكد الشيخ عثمان غلاجو كاه أن هذا البرنامج ما هو إلا امتداد لما توليه القيادة الرشيدة في المملكة من اهتمام بالمسلمين، وتلمس احتياجاتهم، وتعميق الصلات وروابط الأخوة والمحبة بهم في شهر الخير والعطاء.