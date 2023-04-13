"الشؤون الإسلامية" تدشن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور في السنغال

وقال الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين في السنغال الشيخ وحيد محمد المجربي خلال التدشين: إن برامج تفطير الصائمين وتوزيع التمور التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، هي جزء من المشاريع التي وجّه سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- بإقامتها في شهر رمضان الكريم في عدد من الدول ومنها جمهورية السنغال، بمتابعة دؤوبة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.