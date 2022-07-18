"تقنية جدة" للبنين تواصل القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الثلثي الأول لعام 1444هـ

وصرَّح عميد الكلية، المهندس جميل عسلي، بأن القبول يستمر إلكترونيًّا على رابط بوابة قبولي بالمؤسسة على الرابط الآتي: https://tvtc.gov.sa/ar/Departments/tvtcdepartments/ugate/Pages/E-Services.aspx

حتى يوم الخميس الثاني والعشرين من ذي الحجة الجاري، فيما تبدأ إجراءات فرز المتقدمين ومراسلة المقبولين يوم الثلاثاء 27 ذي الحجة، ولمدة ثلاثة أيام. مؤكدًا أن إجراءات القبول النهائية ستبدأ الأحد الثاني من محرم، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 20 محرم وفق معايير المفاضلة التي أعلنتها المؤسسة. وأشار إلى أنه يمكن للمتقدمين معرفة شروط القبول وإجراءات التقديم والمفاضلة عبر صفحة القبول.