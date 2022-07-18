"تقنية جدة" للبنين تواصل القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الثلثي الأول لعام 1444هـ

تواصل الكلية التقنية بجدة للبنين استقبال طلبات القبول والتسجيل لبرامج البكالوريوس الصباحية والمسائية والبرامج التكميلية للفصل التدريبي الثلثي الأول لعام 1444هـ، وذلك ضمن خطة القبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وصرَّح عميد الكلية، المهندس جميل عسلي، بأن القبول يستمر إلكترونيًّا على رابط بوابة قبولي بالمؤسسة على الرابط الآتي: https://tvtc.gov.sa/ar/Departments/tvtcdepartments/ugate/Pages/E-Services.aspx
حتى يوم الخميس الثاني والعشرين من ذي الحجة الجاري، فيما تبدأ إجراءات فرز المتقدمين ومراسلة المقبولين يوم الثلاثاء 27 ذي الحجة، ولمدة ثلاثة أيام. مؤكدًا أن إجراءات القبول النهائية ستبدأ الأحد الثاني من محرم، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 20 محرم وفق معايير المفاضلة التي أعلنتها المؤسسة. وأشار إلى أنه يمكن للمتقدمين معرفة شروط القبول وإجراءات التقديم والمفاضلة عبر صفحة القبول.
وكشف "عسلي" عن التخصصات المتاحة للبكالوريوس الصباحي والمسائي بالكلية، التي تشمل: هندسة القوى والآلات الكهربائية التطبيقية، هندسة التصنيع التطبيقي، هندسة المحركات والمركبات التطبيقية، هندسة تبريد وتكييف الهواء التطبيقية، الهندسة المدنية التطبيقية، تقنية الأعمال، تقنيات محاسبية وإدارة الضيافة.
وشدد "عسلي" على أهمية إدخال البيانات بشكل صحيح لمتابعة آلية القبول من خلال الرسائل القصيرة على هواتف المتقدمين أو الإيميلات الخاصة بهم.